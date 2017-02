VIDÉO - De Pompidou à Fillon, ces affaires qui ont empoisonné la campagne des candidats à l'Elysée

Le 19 janvier, Le Canard Enchaîné révèle qu’entre 1966 et 1969, alors qu'il était président de l’Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas n’a pas payé d’impôts. Comment ? En profitant d’un dispositif complétement légal : "l’avoir fiscal", mis en place en 1965.





Mais d’un point de vue moral, l’information n’en nuit pas moins à son image. En 1974, Jacques Chaban-Delmas est écarté de la course à l’Elysée dès le premier tour de l’élection, recueillant seulement 15,11% des suffrages. Derrière François Mitterrand et un certain Valéry Giscard d'Estaing.