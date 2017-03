Des costumes de luxe offerts à François Fillon : "Et alors ?", répond le candidat de la droite

Dans une interview accordée au quotidien Les Échos du lundi 13 mars, dont les bonnes feuilles sont sorties dimanche, le candidat de la droite et du centre a répondu à ces nouvelles accusations : "Un ami m'a offert des costumes en février. Et alors ? J'observe que ma vie privée fait l'objet d'enquêtes en tout sens et que ce traitement m'est réservé. Mes faits et gestes sont scrutés tous les jours dans l'intention évidente de me nuire pour m'écarter de la course à la présidentielle. Qui cherche à me nuire, je ne le sais pas et je n'ai pas de cabinet noir qui mènerait des enquêtes parallèles pour démasquer mes ennemis. Ce n'est pas ma conception de la démocratie. Mon temps et mon énergie, je les consacre à mon projet de redressement de la France".