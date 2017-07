Melania Trump à la rencontre des enfants malades à l'hôpital Necker de Paris

Début des réjouissances. Melania Trump a visité jeudi matin l'hôpital Necker, dédié aux enfants, juste après son arrivée à Paris où elle accompagne son époux, invité par Emmanuel Macron à l'occasion du défilé militaire du 14 juillet. Le président américain, pendant ce temps, était luiresté à l'ambassade américaine. Pour cet après-midi, elle devrait rejoindre Brigitte Macron pour visiter la cathédrale Notre-Dame et enchaîner par une croisière sur la Seine. So Paris.





La First lady américaine, allure stricte et chic dans un tailleur jupe rouge coquelicot ceintré à la taille, talons assortis et les cheveux relevés en chignon banane, est entrée, tout sourire, à l'hôpital Necker-Enfants-Malades dans le centre de Paris, qui compte environ 400 lits. Elle a été accueillie par le directeur général des hôpitaux publics de la région parisienne, Martin Hirsch.