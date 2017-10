Ecriture inclusive : le ministre de l'Education nationale se dit "très réservé"

De plus en plus en vogue, l’écriture inclusive reste un sujet extrêmement clivant. Une chose est sûre, son usage ne risque pas d’être favorisé à l’école avec Jean-Michel Blanquer comme ministre de l’Education nationale. Invité sur LCI ce vendredi, il s’est dit "très réservé" sur le développement de l’écriture inclusive.





"La cause des femmes est très importance, je suis très engagé là-dedans et je me considère comme un homme féministe. Il y a beaucoup à faire pour la cause des femmes mais il ne faut pas se tromper sur les outils", a-t-il déclaré, avant de s’interroger : "Est-ce que la langue est un outil à notre disposition qu'on peut bouger comme on le veut ?" Selon lui, la réponse à cette question est non "car la langue, c'est une histoire, c'est une charge, c'est nous-mêmes, c'est notre vie".