VIDÉO - Edouard Philippe lance un appel à l'humilité à François Hollande

Cette halte a été synonyme de mise au point. Entre la négociation budgétaire au Parlement et son voyage dans la cité phocéenne pour la clôture du congrès des départements de France pour notamment dissiper la colère des collectivités locales, Edouard Philippe était l'invité ce jeudi de la matinale sur la chaîne Public Sénat.





Intérrogé sur les réformes qu'il compte mener avec Emmanuel Macron, l'ancien maire du Havre a tenu à répondre aux vives crtiques émises par François Hollande depuis la Corée. L'ancien président de la République avait notamment pointé du doigt "une fiscalité allégée pour les riches et alourdie pour les plus modestes ou les classes moyennes", en référence à la suppression de l'ISF et la mise en place de la flat-tax, qui va faire faire des économies substantielles aux détenteurs de capitaux les plus aisés, quand les plus modestes devront par contre s'acquitter d'un taux plus élevé.