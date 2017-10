VIDÉO - Macron est prévenu : Hollande est loin de vouloir prendre sa retraite

François Hollande, piqué au vif par les attaques d'Emmanuel Macron contre sa politique, notamment fiscale, ne manque jamais une occasion de contre-attaquer. Devant un auditoire, dans le reportage de TF1, le voici qui glisse un petit trait d'humour à ce sujet : "Vous pouvez être fier de votre bilan. Il faut toujours parler de son propre bilan, car il est possible que d'autres ne le fassent pas. Donc, votre bilan est considérable."





François Hollande estime en réalité que l'amélioration de la situation économique et sociale en France est le fruit de son action, et ressent comme une injustice l'absence de reconnaissance de l'opinion sur ce sujet. "Il a des chiffres à l'appui", estimait son ex-conseiller Vincent Feltesse, mardi matin sur LCI. "Il suffit de regarder la croissance, les déficits, les divers indicateurs. L'exercice de François Hollande a été de redresser la France en maintenant des mécanismes de solidarité."





Malheureusement pour lui, seuls quelques proches se dévouent encore pour défendre le fameux bilan, à l'instar de ses ex-ministres de Stéphane Le Foll et Michel Sapin. Chez ceux qui tentent de reconstruire la gauche socialiste, c'est plutôt l'inverse. "On parle de la nouvelle vie de François Hollande. Je peux vous dire que, de là où je me place, la gauche est un champ de ruine", tempête Laurent Baumel, membre de la direction collégiale du PS, sur LCI. "François Hollande peut-il s'exonérer de sa responsabilité dans le fait que sa famille politique soit un champ de ruines ?