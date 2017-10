VIDÉO - "Illettrées", "fainéants", "bordel" : Emmanuel Macron, habitué de la petite phrase polémique

Et de trois, depuis le début de son mandat de Président. Mais si l'on remonte plus loin, Emmanuel Macron compte déjà un bon nombre de déclarations polémiques à son actif. Alors que le PS et plusieurs élus de l'opposition ont dénoncé mercredi soir les propos du chef de l'Etat, qui avait suggéré dans l'après-midi que "certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas", LCI revient sur ses précédentes "petites phrases" qui ont provoqué un tollé.





Le premier dérapage public de celui qui était alors ministre de l'Economie remonte au 17 septembre 2014 lorsqu'il évoque très maldroitement le dossier des abbatoirs de GAD. "Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont pour beaucoup illettrées", avait-il déclaré.





Moins de deux ans plus tard, le 28 mai 2016, Emmanuel Macron toujours au gouvernement, perd patience lors d'un échange musclé avec deux hommes, au sujet de la loi travail. "Vous n'allez pas me faire pleurer avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler", leur avait-il lancé, provoquant un nouveau tollé.