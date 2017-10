Emmanuel Macron "président des riches" ? "Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent", répond le chef de l'Etat

Pour ses opposants, il est le "président des riches". Une expression qui ne plaît pas vraiment à Emmanuel Macron, comme ce dernier l'a laissé entendre dimanche soir lors du "Grand Entretien" sur TF1 et LCI. "Je n'aime pas cette opposition de la société", a lancé le chef de l'Etat à l'attention des trois journalistes qui l'interviewaient. Avant de tacler : "Quand je vous regarde, je ne regarde pas des riches".





Le chef de l'Etat s'est lancé dans un argumentaire pour justifier les mesures de son gouvernement qui sont favorables aux plus aisés, à commencer par la suppression partielle de l'Impôt sur la fortune (ISF). "Mon prédécesseur [François Hollande, NDLR] a créé une taxation à 75% pour les plus riches. Est-ce que cela a rapporté beaucoup d'argent ? Non, parce que les gens sont partis, ou ils ont fait des montages complexes pour ne pas payer l'ISF. C'était une grande hypocrisie. On a perdu beaucoup de talents".