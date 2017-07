VIDÉO - En pleine dissension, le FN assure son deuxième jour de séminaire de "refondation"

Farouche partisan de l'abandon de la monnaie unique, Florian Philippot, qui avait récemment déclaré qu'il quitterait le parti si ce dernier renonçait à la sortie de l'euro, avait toutefois assuré à la presse, juste avant d'entrer en réunion, qu'il n'était pour lui "pas du tout question" de quitter le FN.





"Ça s'est très bien passé, ça a été constructif, courtois, très intéressant", a ensuite affirmé à LCI le vice-président du FN, à l'issue de la première journée vendredi. "On a parlé de l'avenir, de la réorganisation du mouvement, le but (étant) de construire un grand mouvement encore plus rassembleur, conquérant, enthousiasmant. On en a besoin face au système Macron", a-t-il ajouté, en refusant d'entrer "dans les détails de travaux internes" au FN.