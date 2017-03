VIDÉO - Fallait-il autoriser le meeting d'un ministre turc à Metz ? Hollande attaqué à droite comme à gauche

Au sein des écologistes d'EELV, la venue de Mevlut Cavusoglu suscite également de vives critiques. "Je suis pour la liberté d’expression, mais je suis dépitée par l’autorisation accordée à ce meeting de propagande, a réagi - au nom de son parti - la sénatrice EELV Esther Benbassa. " La Turquie est un pays où la liberté d’expression est muselée. De notre part, il s’agit d’un soutien implicite à ce qui se passe en Turquie. En période électorale, le gouvernement a autorisé ce meeting pour maintenir ses bonnes relations avec la Turquie, pour que les entreprises sur place ne soient pas importunées, et pour qu’Erdogan ne nous envoie pas les réfugiés présents en Turquie. D’autres pays européens ont eu le courage de dire non, nous ne l’avons pas eu. Je condamne fermement la décision du gouvernement, car implicitement nous devenons un soutien de la répression pour des intérêts économiques et pour que la Turquie ne se mette pas à nous envoyer des réfugiés en période électorale.

Nous, pays des Droits de l’Homme, nous nous sommes tus. Nous devenons quelque part des complices.