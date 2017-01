VIDEO - Florian Philippot lance sa chaîne YouTube en mode "Hélène et les garçons"

Alors que la campagne présidentielle de 2017 se met en branle, de plus en plus de candidats lancent leurs programmes sur Internet. Un moyen de communication efficace qui évite de passer par la case "journaliste", évitant ainsi la confrontation et la contradiction. Pratique, donc pour garder la main sur sa communication. Le dernier en date à avoir lancé sa "chaîne" Youtube est le vice-président du Front national, Florian Philippot.





Le but avoué de cette nouvelle chaîne ? "Découvrir les coulisses de la campagne de Marine Le Pen", peut-on lire sur la présentation de la vidéo. En gros, vous faire passer côté backstage du parti, vous permettre de voir où tout ce beau monde s'active au quotidien. Bref, une plongée dans ce que "vous ne voyez pas" habituellement. Tout un programme.