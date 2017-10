VIDÉO – "Foutez-moi la paix!" : Jean-Luc Mélenchon s’énerve à l’évocation de la polémique avec Manuel Valls

"Je déclare solennellement la fin de ce buzz, je n’y participerai pas une seule seconde." Interrogé sur la polémique à base d’échange d’amabilités qui l’a opposé à Manuel Valls dans la semaine, Jean-Luc Mélenchon s’est passablement énervé ce dimanche sur le plateau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. Un coup de colère contre ce qu’il considère n’être rien d’autre qu’un battage médiatique.





"Le point de départ du buzz, c’est un gars qui raconte à un autre qu’il a entendu Mélenchon dire ceci et cela, et l’autre va voir le Canard enchaîné où on lui donne 100 euros pour raconter ça", a estimé le chef de file des Insoumis avant de lâcher à ses intervieweurs un "foutez-moi la paix" dont il a le secret.