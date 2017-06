VIDÉO - François Bayrou les a évoqués dans son discours de démission : c'est quoi les "sycophantes" ?

François Bayrou a expliqué mercredi avoir décidé de ne plus être ministre de la Justice pour ne pas "exposer" à "une campagne mensongère" le gouvernement et Emmanuel Macron, après l'ouverture d'une enquête visant son parti. Pendant son discours, il s'en est précisément pris aux "sycophantes" : "Ceux qui s'intéressent à l'histoire savent que ça a été une grande question pour la Grèce antique, qui a dû prendre les mesures les plus sévères d'amende et de privation des droits civiques contre les dénonciateurs professionnels, stipendiés comme tels, et qu'on appelait, ça vous rappellera l'école, les sycophantes".





Mais kesako "Sycophante" qui, depuis le point Bayrou, fait florès sur les réseaux sociaux ?