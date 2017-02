VIDÉO - François Hollande au Salon de l'agriculture : "J'ai une tête à ne pas aimer la viande, moi ?"

Bien moins vilipendé que l'année dernière (et pour cause), François Hollande n'échappe pourtant pas à quelques huées. Crise oblige, dans un contexte extrêmement concurrentiel, le modèle d'agriculture productiviste français souffre avec, notamment depuis deux ans, un effondrement des prix du lait et de la viande bovine et porcine : "N'oubliez jamais que vous avez fossoyé l'agriculture. On peut plus s'en sortir", lui lance ainsi un éleveur.





Un autre, plus caustique : "Vous nous ferez un peu de publicité pour la bonne viande, quand même ! Vous aimez la viande, monsieur le Président ?" Ne craignant pas de se faire quelques ennemis supplémentaires (200 militants véganes – pratique qui consiste à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation – manifestaient au même moment devant le parc des expositions), le chef de l'Etat ne s'en est pas laissé conté : "Pourquoi ? J'ai une tête à ne pas aimer la viande, moi ?" Une bonne idée face à un éleveur qui n'a pas l'air d'être très, très fan des steaks de soja.