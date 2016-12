VIDÉO - François Hollande : ce qu'il faut retenir des voeux de son quinquennat

François Hollande a présenté ses premiers vœux aux Français en tant que président de la République le 31 décembre 2012. Le nouveau chef de l'Etat avait alors mis l’accent sur l’emploi, priorité du gouvernement. "Toutes nos forces seront tendues vers un seul but : inverser la courbe du chômage d’ici un an" avait-il déclaré.





Un an plus tard, la courbe ne s’était pas inversée lorsque François Hollande adressait de nouveau ses vœux aux Français. Il ne faisait alors pas de mea culpa mais une annonce : "Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises."

Les vœux pour l’année 2015 furent plus consensuels. Le président de la République n'avait fait l’annonce d’aucune nouvelle mesure. Il avait préféré porter un message de confiance et d’espoir. "Je veux en finir avec le dénigrement et le découragement" affirmait-il.