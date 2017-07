VIDÉO - Grands sourires et tapes dans le dos : Macron et Trump jouent les meilleurs amis du monde à Paris

Donald Trump et son épouse Melania ont entamé jeudi à Paris une visite de deux jours. Le président et son épouse Melania ont été solennellement accueillis par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, à l'Hôtel National des Invalides, un bâtiment érigé au XVIIe siècle pendant le règne de Louis XIV pour y accueillir les blessés de guerre.





Tout un symbole puisque Donald Trump a notament était invité par le président de la République pour commémorer le centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans ce conflit qui a fait près de 10 millions de morts.





Les deux présidents, qui se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, ont échangé une chaleureuse poignée de main, avant d'écouter les hymnes américain et français puis de passer les troupes en revue. Ils ont multiplier les petites attentions, apparaissant "très copains" en s'échangeant des tapes dans le dos. Des séquences que LCI vous propose de découvir en images.