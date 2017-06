VIDÉO - Hollande, Sarkozy, Chirac, De Gaulle... : que donnait le portrait officiel des prédécesseurs de Macron ?

Terminée la traditionnelle bibliothèque ou le jardin de l'Elysée, Emmanuel Macron innove dans son portrait présidentiel officiel en posant devant son bureau, fenêtre ouverte sur le jardin. On notera l'horloge à sa gauche - pour symboliser son surnom de "maître des horloges" - et les deux smartphones à sa droite, pour la "start-up nation" dont il vient de prendre les rênes. Il pose entre le drapeau français et européen - qui était déjà présent sur le cliché de Nicolas Sarkozy en 2007.