VIDÉO - "Ici c'est la France" : l'anaphore que Laurent Wauquiez a pompée à Nicolas Sarkozy

Le public réuni à Souvigny-en-Sologne à l'occasion de la Fête de la Violette a peut-être ressenti une grosse impression de déjà-vu durant le discours de Laurent Wauquiez, samedi après-midi. Lors de cette intervention musclée, le candidat à la présidence des Républicains s'est lancé dans une anaphore en forme de réquisitoire contre le communautarisme.





"Ici c'est la France", a répété à plusieurs reprises le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en guise d'avertissement à ceux qui ne respecteraient pas les valeurs hexagonales. Une anaphore émaillée de commentaires qui, là encore, rappelleront quelque chose aux militants LR habitués des meetings. "On ne peut plus accepter qu'un professeur ne puisse plus enseigner l'histoire de la Shoah, ou des racines chrétiennes ou de la Révolution française", a martelé Laurent Wauquiez. "On ne peut plus accepter les signes d'asservissements", ou "que les filles doivent s'incliner lorsqu'on les traite de putes [sic]."