VIDÉO - "Illettrées", "gens qui ne sont rien"... quand Macron est accusé de faire du "mépris de classe"

On se souviendra aussi de sa première interview en tant que ministre de l'Économie sur Europe 1, quelques jours seulement après la polémique sur les "sans dents", associée à François Hollande. Sur la question des tarifs et délais d’attente du permis de conduire, que le gouvernement envisageait de réduire, Emmanuel Macron avait pris pour exemple la situation préoccupante des salariés des abattoirs Gad : "Dans les sociétés dans mes dossiers, il y a la société Gad : il y a dans cet abattoir une majorité de femmes, il y en a qui sont pour beaucoup illettrées ! On leur explique qu'elles n’ont plus d’avenir à Gad et qu’elles doivent aller travailler à 60 km ! Ces gens n'ont pas le permis ! On va leur dire quoi ? Il faut payer 1.500 euros et attendre un an ? Voilà, ça, ce sont des réformes du quotidien, qui créent de la mobilité, de l'activité !".