VIDÉO - "Ils sont dans le vieux monde" : avant un bureau politique sous tension, Thierry Solère charge l'aile "droitière" des Républicains

Ambiance. À quelques heures d’un bureau politique censé statuer sur le sort de plusieurs figures des Républicains dits "Macron-compatibles", la fracture semble plus que jamais béante dans le principal parti de droite. Invité de LCI ce mardi matin, Thierry Solère, initiateur du groupe parlementaire des Constructifs LR-UDI prêts à travailler avec la majorité, a ainsi jugé qu’il y avait bel et bien deux lignes au sein des Républicains.





"Il y a celle qui se développe de plus en plus au bureau politique : une ligne identitaire qui se durcit ; ce n’est pas ça l’UMP, Les Républicains. Et il y a celle des Constructifs", a estimé le député des Hauts-de-Seine, qui n’assistera pas à la réunion prévue en fin de journée dans le QG parisien de la droite -et pendant laquelle il pourrait être exclu de la formation.





Sur ce point, l’élu de Boulogne-Billancourt a souligné que seuls les adhérents du parti sont à même de trancher sur le sort des Constructifs et des personnalités de droite entrées au gouvernement. "Cette direction transitoire n’a aucune légitimité pour exclure des gens (…) Si nous devions être exclus, ce serait illégal et nous présenterons un recours."