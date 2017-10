VIDÉO - Insulté, Valls accuse Mélenchon de vouloir exploiter "un nouvel antisémitisme" en France

A ceux qui croyaient qu'il était impossible que le climat entre Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon ne soit plus tendu qu'il ne l'est déjà, l'ancien Premier ministre vient opposer un cinglant démenti. Invité de la matinale d'Europe 1 ce jeudi matin, le député de l'Essonne apparenté LREM a remis une pièce dans la machine. Interrogé sur le fait de savoir s'il avait, oui ou non, été traité de "nazi" par Jean-Luc Mélenchon, comme le rapporte Le Canard enchaîné, en pleine réunion de la mission parlementaire sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie le 3 octobre dernier (version qui n'est pas confirmée unanimement par les présents et démentie par le député de Marseille ), Manuel Valls n'a pas mâché ses mots pour répliquer à son collègue insoumis.





"Quand vous traitez un responsable politique, un social-démocrate, un démocrate, un républicain, de droite ou de gauche, de fasciste, de nazi, quand vous l’insultez, c’est une manière de le disqualifier, d’empêcher le débat", a commencé celui qui, il y a quelques semaines, avait aussi eu le verbe lourd à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, dont il avait jugé "factieux" et "dangereux" le comportement au moment de la contestation des ordonnances.