VIDÉO - ISF, flat-tax et l'économie repart ? Stéphane Le Foll trouve le gouvernement "naïf"

Le projet de réforme de la fiscalité, concernant notamment l'impôt sur la fortune (ISF) et la "flat-tax" sur les revenus du capital lancé par le gouvernement d'Edouard Philippe et impulsé par le président de la République Emmanuel Macron, continue encore et toujours de diviser. Invité politique d'Audrey Crespo-Mara jeudi sur LCI, le député PS de la Sarthe Stéphane Le Foll y est allé de sa critique à ce sujet. Premièrement, l'ancien ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt considère qu'en terme de justice fiscale et sociale, cela va "creuser un écart extrêmement important entre les revenus du travail, les revenus du capital et entre ceux qui ont le plus et ceux qui ont le moins."





L'ex-porte-parole du gouvernement lors du quinquennat Hollande a ensuite émis des doutes sur l'efficacité économique de ce projet, justifié par la théorie du ruissellement, mantra du gouvernement pour le justifier. "Tel que cela est présenté, c'est fait pour permettre d'investir dans les entreprises. Je le dis, tout à fait tranquillement, ceux qui détiennent du capital vont chercher à l'investir là où ils sécurisent leur capital et où les rendements sont les plus élevés, pas en prenant des risques", déclare-t-il avant d'ajouter : "Qui peut imaginer que des gens qui aient de l'argent et qui ont accumulé du capital se mettent à prendre des risques pour relancer l'économie ? Il faut être assez naïf (pour le croire)." "On prend le problème à l'envers", a-t-il poursuivi. Pour espérer cet effet, il aurait fallu une "incitation fiscale" pour espérer des contreparties. Exactement le procès qui avait été fait... au CICE, dont l'efficacité a depuis été largement questionnée.