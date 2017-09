VIDÉO - "Islamo-gauchistes" : quand Valls réplique à la France insoumise... et se fait applaudir par le FN

Une prise de parole applaudie, donc, par les députés FN Bruno Bilde et Sébastien Chenu. Le premier s'était, auparavant, exprimé lui aussi dans le cadre des débats sur le projet de loi antiterroriste : "Nous devons adapter notre arsenal législatif afin d'être à la hauteur de l'enjeu de la lutte contre le terrorisme et l'islamisme. Et de grâce, aucune leçon à recevoir de la part des islamo-gauchistes de la France si soumise."