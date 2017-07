VIDÉO - "J'espère qu'il vous arrive de songer à vos anciens collègues" : le gros tacle de Jacob à Philippe

Il a la rancune tenace. Lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale mardi 4 juillet, Christian Jacob, chef de file des députés LR - canal historique, a reproché au Premier ministre d'avoir, en acceptant le poste de Premier ministre, mené "ses collègues [Les Républicains] à la perte".





"L'heure est venue pour moi de saluer votre nomination, car je n'oublie pas que le jour qui précédait votre nomination, j'étais encore votre président de groupe, commence ainsi le député de Seine-et-Marne, mi-figue, mi raisin. "Ces félicitations auraient certes été plus spontanées, plus vives, plus émues aussi, si vous n'aviez pas quitté votre famille politique dans ces conditions. Mais autres temps, autres moeurs... Je voulais vous livrer cette vérité, monsieur le Premier ministre, parce que cela restera pour moi une vraie blessure. J'espère - mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions - qu'en vous regardant dans la glace, il vous arrive de songer à vos anciens collègues dont votre nomination a contribué à la perte."