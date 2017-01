VIDÉO - "Je la défendrai, je l'aime" : François Fillon défend sa femme au 20 heures de TF1

François Fillon contre-attaque. Le candidat des Républicains à la présidentielle a montré les muscles, jeudi sur le plateau du JT de 20 Heures. Il y est venu afin de s'expliquer sur les soupçons qui pèse sur sa femme, Penelope, depuis que Le Canard Enchaîné la soupçonne d'avoir occupé un emploi fictif du temps où elle était attachée parlementaire de son mari.





"Mon épouse est remarquable, elle est exceptionnelle, vous n'imaginez pas à quel point elle souffre qu'on puisse penser qu'elle n'a pas respecté les règles. Je la défendrai, je l'aime et je la protégerai et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle qu'ils me trouveront en face", a-t-il notamment dit sur TF1.