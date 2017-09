Jean-Christophe Cambadélis sur Emmanuel Macron : "Il décide tout, je le trouve très seul"

Et même dans la manière de faire, visiblement, l'ex-député de Paris n'est pas totalement convaincu. Selon lui, en voulant tout gérer et tout décider, le président de la République se trompe. Il pense également qu'il ne s'est pas assez entouré. "Je pense qu’il fait comme la plupart des hommes politiques français, c’est-à-dire qu’il pense que c’est à partir de l’Etat qu’on règle tout. Et donc il a une hypercentralisation, il décide tout, je le trouve très seul. Sans aucun appui : un Premier ministre à peine présent, le président de l’Assemblée nationale a disparu, le président du groupe on ne le voit pas, il n’y a pas de patron du parti. Il est tout seul. Ses ministres sont compétents mais pas du tout politiques."





Une analyse en écho aux critiques produites sur l'absence de cadres expérimentés pour encadrer la jeune majorité présidentielle, omnipotente mais souvent perdue à l'Assemblée. D'après Jean-Christophe Cambadélis, cela pourrait engendrer une contestation d'autant plus grande. "Lui il a l’impression qu’il faut tout concentrer sur lui, et moi je dis que l’hypercentralisation va conduire à l’hypercontestation", prédit-il. Emmanuel Macron réussirait donc l'exploit de mettre d'accord Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Luc Mélenchon d'accord sur quelque chose.