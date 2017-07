Debré : "Simone Veil au Panthéon ? Je ne suis pas sûr que cela corresponde à l'image qu'elle voulait donner de simplicité et d'exemplarité"

"Elle est une légende". Invité ce lundi sur LCI, l’ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré a rendu un bel hommage à l’ancienne ministre Simone Veil, décédée vendredi à l’âge de 89 ans. "Elle a représenté avec dignité les juifs de France. Elle a illustré avec dignité et courage le combat des femmes pour la liberté de maternité. Elle a incarné avec beaucoup de force le rêve européen contre la tentation du nationalisme", a-t-il déclaré.





Cependant, alors qu’une pétition réclame la pathéonisation de celle qui a porté la loi autorisant l’IVG, Jean-Louis Debré se montre sceptique sur cette initiative. "Simone Veil n'a pas besoin de ça. Il y a la période du deuil, du recueillement, du souvenir, puis après on verra. Mais je ne suis pas sûr que cela corresponde parfaitement à l'image qu'elle voulait donner de dignité, de simplicité et d'exemplarité", a expliqué l’ancien ministre et président de l’Assemblée nationale.