VIDÉO - "L'autruche est sans doute un animal sympathique..." quand Philippe tacle Trump sur l'accord de Paris

Make our planet great again, bis... ou presque. C'est cette fois au tour du Premier ministre, durant son discours de politique générale mardi 4 juillet, de tacler le président des Etats-Unis au sujet de sa politique environnementale : "Ceux qui, par égoïsme ou inconscience, tournent le dos à l'accord de Paris sur le climat, manifestent plus qu’une simple incompréhension du monde qui vient. Ils montrent qu’au fond ils ont peur du futur", a notamment affirmé Edouard Philippe. Pour rappel, début juin, le 45e président des Etats-Unis a annoncé, après des semaines de suspense, qu'il comptait bien retirer son pays du fameux accord. Une décision qui n'a pas manqué de déclencher un tollé général.