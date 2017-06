VIDÉO - L'élection de Richard Ferrand, c'est "Tintin au pays des Soviets", selon un député LR

Une manière de souligner que, officiellement, on peut s'écarter de la ligne édictée en haut du parti, mais que dans les faits, c'est plus compliqué. Ce que le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement Christophe Castaner n'a même pas pris la peine de contester, ce dimanche sur LCI. Interrogé sur l'opportunité de voter à bulletin secret devant l'énormité du score, il a répondu : "Peut-être que du coup, on aurait pu le faire. Mais je suis convaincu que ça n’aurait pas changé grand-chose. Il faut pas focaliser là-dessus."





Et pour appuyer son argumentaire, l'élu des Alpes de Haute-Provence ose un parallèle décoiffant, comme le relève Le Lab : "On aurait même pu ne pas faire voter pour Richard Ferrand, tant les applaudissements et les acclamations du fait qu’on était fiers, qu’ils étaient fiers qu’il soit le président de leur groupe, auraient suffi." Soit un des modes d'élection acceptés pour élire... un pape.