VIDÉO - Fusion des instances représentatives, de quoi parle-t-on ?

Cette mesure n'est pas une révolution en soi. La loi Rebsamen autorise déjà les entreprises de moins de 300 salariés à n'avoir qu'une seule instance au lieu de lieu de trois, voire quatre en cas d'accord majoritaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas obligatoire et les grands groupes en étaient écartés. Alors pourquoi cette simplification généralisée ? Pour que les élus du personnel aient un regard plus global sur l'entreprise et ses enjeux, répond le nouveau gouvernement.





Du côté des syndicats cependant, on s'inquiète. "Aujourd'hui, une entreprise de 100 à 149 salariés passant à la DUP perd six titulaires, trois suppléants et 49 heures de délégation par mois", confie Didier Porte, secrétaire confédéral de Force Ouvrière, à nos confrères de l'Express. "Alors oui, en théorie, une fusion ne signifie pas forcément moins de droits, mais dans la réalité, c'est ce qui se passe." La CFE-CGC parle quant à elle de "ligne rouge" à ne pas franchir.





Les débats avec les partenaires sociaux s'annoncent donc houleux. Si l'ordonnance est adoptée en conseil des ministres, sa mise en application sera actée le 20 septembre.