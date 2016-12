VIDEO LCI - Anis Amri passé en France sans être inquiété : Bruno Le Roux répond aux attaques

L'itinéraire du terroriste de Berlin se précise. Selon nos informations, Anis Amri est passé par les Pays-Bas après avoir commis son attentat dans la capitale allemande. Il a embarqué depuis Amsterdam dans un bus en direction de Lyon avec des armes dans ses affaires. Le tout sans être contrôlé, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a répondu aux attaques de la droite qui s'insurgeait de son silence. "Je pense que vouloir rechercher une polémique aujourd'hui sur un attentat qui a eu lieu en Allemagne et sur une arrestation qui a eu lieu en Italie est absolument déplacé, tout comme est déplacée la mise en cause de nos forces de sécurité", a-t-il déclaré à nos journalistes alors qu'il était en déplacement dans les Hautes-Alpes.





Après l'attentat qui a fait douze morts le 19 décembre dernier, Bruno Le Roux avait demandé le renforcement du contrôle des frontières du nord-est du territoire, ainsi qu’une sécurité renforcée pour les messes et marchés de Noël. Plus de 90.000 policiers et gendarmes ont ainsi été déployés dans toute la France, à proximité des églises, pour assurer la sécurité lors des fêtes de Noël.