VIDÉO - Le calendrier très serré de la réforme du code du travail

La réforme du code du travail, c'est le premier gros chantier du gouvernement d'Edouard Philippe. Elément central de la campagne d'Emmanuel Macron, cette réforme a pour but de donner "plus de liberté et de sécurité, tant à l'employeur qu'au salarié", selon les dires de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.





Pour éviter une situation similaire à celle qu'ont connue Manuel Valls et son gouvernement lors de la loi Travail, Emmanuel Macron a décidé de réformer grâce aux ordonnances. Une procédure express qui impose un calendrier au pas de charge à Muriel Pénicaud, aux syndicats et au patronat.