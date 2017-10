VIDÉO - Marine Le Pen l'assure : le départ de Florian Philippot "n'entraîne pas" le retour de sa nièce

Après avoir rencontré les cadres de la fédération, la présidente du FN a donné un discours devant 400 militants lors d'un déjeuner. Elle a invité les adhérents à participer à la refondation, "une des conditions de notre succès". Et a terminé par une adresse aux électeurs qui n'ont pas voté pour elle, cinglante pour ses adversaires politiques : "Aux électeurs de droite orphelins et ballottés, [...] ceux qui sont dégoûtés de la politique et ne se situent nulle part, les électeurs socialistes qui sont en déshérence, les déçus du macronisme et les électeurs qui se croyaient insoumis et se retrouvent soumis à l'islamisme militant des Indigènes de la République". "Nous sommes les nationaux et avons vocation à parler à tous les Français", a-t-elle conclu.