Le Grand Entretien de Macron sur TF1 et LCI : découvrez le bureau de l'Élysée où le président sera interviewé

En recevant les journalistes dans son bureau de travail, Emmanuel Macron veut montrer l'image d'un président à l'œuvre, un président qui se consacre tellement à sa tâche qu'il ne s'est pas adressé aux Français face caméra depuis son élection en mai dernier.





C'est dans le salon d'angle, un des deux bureaux du président, situé au premier étage de l'Elysée que l'interview sera menée ce dimanche à partir de 20h05 par Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et David Pujadas. La réalisation - et les huit caméras installées - ont été confiées au réalisateur Tristan Carné, (The Voice et de Danse avec les stars, mais aussi Mots Croisées ou encore C Politique).









Cet entretien exclusif retransmis en direct sur TF1 et LCI avec en arrière-plan le drapeau français aux côtés du drapeau européen. Durant une heure quinze, les journalistes auront le temps de poser leurs questions autour de trois grands thèmes : l'exercice du pouvoir, les questions économiques et sociales et l'étranger.