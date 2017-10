VIDÉO - Le Grand Entretien d'Emmanuel Macron : que signifie le mot "croquignolesque" utilisé par le président ?

Après la "poudre de perlimpinpin" lors du débat d'entre-deux-tours face à Marine Le Pen, une autre expression peu commune est sortie de la bouche d'Emmanuel Macron ce dimanche lors de son interview sur TF1. Au moment d'aborder le dossier du logement en France, le chef de l'Etat s'est fendu du mot "croquignolesque" concernant les hausses simultanées des loyers et de la baisse des APL.





"On doit, dans notre pays, baisser le coût du logement. Or, depuis des décennies, on répond au coût du logement en augmentant les aides. (...) Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons, c'est que nous finançons le logement social mais il augmente les loyers et nous finançons de l'autre côté les locataires les plus modestes par les APL. On dépense des deux côtés !" a-t-il ainsi déclaré.





Mais d'où vient ce terme et que signifie-t-il ? Provenant de Croquignol, un personnage de la bande-dessinée des Pieds Nickelés, le mot "croquignolesque" veut dire ridicule, risible.