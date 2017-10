VIDÉO - "Le sur-amortissement, c'est comme la coke" : en plein débat sur le Budget, un député se lâche

"Le sur-amortissement, c'est comme la coke. Une fois qu'on le fait, près faut arrêter". C’est le genre de phrase à laquelle personne ne s’attend dans un débat politique. Et pourtant. Alors que l’Assemblée nationale poursuivait, ce jeudi, l'examen du projet de Budget 2018 soumis par le gouvernement, le député Les Constructifs de La Marne, Charles de Courson, s’est laissé aller à une métaphore pour le moins stupéfiante pour marquer son opposition au dispositif de suramortissement censé aider les entreprises qui veulent investir dans la robotique.





"Je vous mets en garde chers collègues. Le suramortissement, c'est comme la coke, une fois qu'on le fait, après faut arrêter. On nous explique qu'il faut faire une deuxième fois, une troisième fois. Donc ça a comme effet une accélération et après une dépression. Autant vous dire que les industriels qui produisent les robots, avoir une très forte accélération puis une dépression, c'est exactement l'inverse qu'il faut. Il ne faut pas de suramortissement exceptionnel. Toutes ces mesures, elles ont échoué. Vous dîtes "elles ont réussi". Mais bien sûr vous accélérez ! Comme la coke, vous vous sentez mieux. Mais après, c'est la déprime. Je n'ai pas d'expérience en la matière, mais d'après ceux qui en consomment... Donc non à la coke", a-t-il déclaré. Rires dans l'hémicycle.