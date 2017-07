Légion d'honneur : Bernard Cazeneuve, Arlette Chabot... pour sa première promotion, Emmanuel Macron distingue 101 personnalités

La recherche et l’innovation, à la source du dynamisme et du développement du pays, s’illustrent par l’élévation à la dignité de grand officier de Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012, et de Maria Nowak, économiste, spécialiste du microcrédit ; par la promotion comme commandeur du physicien Mathias Fink, spécialiste des ondes et images, membre de l’Académie des sciences ; par la nomination des chevaliers Marie-Lise Dubernet-Tuckey, astronome, directrice de l’Observatoire aquitain des sciences de l’univers, Serge Tisseron, psychiatre et essayiste, spécialiste de l’enfance et du numérique.





Le rayonnement de la France à travers les arts et lettres est représenté par l’élévation à la dignité de grand’croix de la doyenne française des comédiennes, Gisèle Casadesus, 103 ans ; et par la nomination comme chevaliers des écrivains Cécile Ladjali (prix Femina en 2007) et Michel Quint (auteur d'Effroyables jardins), et des chefs d’orchestre François-Xavier Roth et Dominique Vellard, ou encore de la comédienne Mylène Demongeot.