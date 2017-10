VIDÉO - Les députés François Ruffin et Richard Ramos veulent "faire payer" le groupe agroalimentaire Bigard

Si le groupe Bigard ne dépose pas ses comptes annuels, comme l'y oblige la loi, les parlementaires préviennent qu'ils en réfèreront à l'Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires, et qu'ils obligeront l'industriel à payer une astreinte de 2% du chiffre d'affaires journalier (prévue par la loi Sapin II relative à la transparence).





"On vous fera payer, et si on n'y arrive pas, c'est que l'ensemble de la représentation nationale est moins forte qu'une seule entreprise française", conclut l'élu Modem. Petit trait d'humour de François Ruffin en conclusion : "Franchement, s'il répond pas, et qu'il paye ses 2%, ça serait mieux, ça ferait des millions par an..."