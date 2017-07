VIDÉO - Louis Aliot : "Le FN est un parti de droite populaire et sociale"

Importante mise au point, toutefois, de la part du compagnon de Marine Le Pen : "Ça ne veut pas dire que nous sommes un parti de gauche". Une précision qui viendra alimenter le flou dans un parti qui ne supporte pas d'être classé à l'extrême droite, et qui a revendiqué, par le passé, son "ni de droite, ni de gauche : Front national". Où, plus récemment, comme le disait Marine Le Pen elle-même : "Quand nous disons 'nous ne sommes ni de droite ni de gauche', on pourrait dire 'nous sommes et de droite et de gauche'."





La subtilité pourrait sembler futile mais elle incarne en réalité une dissension réelle au sein d'un Front national, où la question de l'euro, que certains pontes, Florian Philippot le premier, érigent en priorité, est plutôt délaissée par d'autres. Ce que vient d'ailleurs confirmer Louis Aliot : "Je suis favorable à ce qu'on démontre que cette monnaie est un boulet pour notre économie. [...] Mais par rapport à la subversion migratoire, au terrorisme, à la faillite des petites et moyennes entreprises, c'est une petite question parmi d'autres." On imagine fort bien qu'à côté du changement de nom du FN - "On est arrivé à un stade où les concitoyens hésitent à voter pour nous à cause de notre nom", concède Louis Aliot -, la question animer les débats économiques du Front national, dès ce vendredi.