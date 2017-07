VIDÉO - Macron annonce la fin de l'état d'urgence et de nouvelles mesures antiterroristes

Dans son long discours devant le Congrès, Emmanuel Macron a évoqué une des mesures que beaucoup de Français ont de plus en plus de mal à comprendre et à soutenir, l’état d’urgence. Mis en place par François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, ce dispositif d'exception a depuis été renouvelé à cinq reprises, alors que le Conseil d'Etat a expliqué, depuis sa première prorogation, qu'il "ne saurait être prolongé indéfiniment".