VIDÉO - Manuel Valls enfariné lors d’un déplacement à Strasbourg

Un homme, qui n’a visiblement pas pardonné le recours à l’article 49.3 pour faire passer la loi Macron et la loi Travail, a jeté de la farine sur Manuel Valls ce jeudi à Strasbourg. "49.3 on n'oublie pas ! On n'oublie pas !" a crié l'auteur de l'incident, qui était parvenu à s'approcher du candidat à la primaire de la gauche par derrière.





L’ancien Premier ministre s'apprêtait à entrer dans un café quand il a été enfariné. Il est resté impassible, s'essuyant le visage avec un mouchoir, avant de s'installer dans le café qui jouxte le marché de Noël de Strasbourg.