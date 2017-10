VIDÉO - Marine Le Pen : "Gérard Collomb devrait démissionner et retirer sa loi" antiterroriste

"Depuis des jours, on discute de choses dérisoires au regard des mesures qu’on devrait prendre", a estimé la présidente du Front national. "On discute de savoir si on a droit de demander à une personne d’être fouillée, si elle peut entrer dans telle zone. Ce n’est pas une loi antirerroriste, c’est une loi de police administrative, sans commune mesure avec ce que l’on attend." Elle demande notamment "des instances particulières, un système carcéral particulier. Il faut aussi s’attaquer à l’idéologie du fondamentalisme islamique, qui gangrène des territoires entier de notre pays, avec les Frères musulmans, l’UOIF, c’est très inquiétant." Elle demande, également "d’expulser les fichés S étrangers. Déjà, il y aurait beaucoup moins de monde à surveiller, ça rendrait service à nos forces de renseignements" - à noter, d'après David Pujadas, que sur les 16 derniers attentats, ces profils concernaient 5 personnes.





Pour la présidente du Front national, les politiques et les mesures prises par les derniers gouvernements "sont en partie responsables de la situation. Le pire est qu’ils ne prennent pas la mesure du danger." Interrogée sur le fait qu’elle demandait ou non la démission du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, Marine Le Pen a approuvé : "Gérard Collomb devrait démissionner, et retirer sa loi."