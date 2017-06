Simone Veil : de la condition des femmes à la construction européenne, retour sur une vie de combats

En juin 1979, Simone Veil est élue présidente du Parlement de Strasbourg, jusqu'en 1982. De 1984 à 1989, elle est à la tête du groupe libéral, démocratique et réformateur. "Le fait d'avoir fait l'Europe m'a réconciliée avec le XXe siècle", assurait cette pionnière. Dans le gouvernement Balladur de 1993, elle devient ministre d'Etat, chargée des Affaires sociales, Santé et Ville. Partisane (sans trop d'enthousiasme) de Raymond Barre à la présidentielle de 1988, elle soutient Edouard Balladur dans la course à l'Elysée en 1995.





En 1997, elle préside le Haut conseil à l'intégration et en 1998 siège au Conseil constitutionnel, jusqu'en 2007. Elle a incarné, comme ministre, la fibre sociale et a parfois pris des positions proches de la gauche sur des sujets sociétaux. Son soutien - parfois critique - à Nicolas Sarkozy en 2007, au détriment de François Bayrou, illustre sa singularité dans le paysage politique qui explique en partie sa popularité.





Avec un tel parcours, pourquoi n'a-t-elle jamais brigué l'Elysée ? "Je ne me suis jamais sentie la capacité d'exercer un tel pouvoir. "Je suis trop indépendante pour cela", a-t-elle expliqué de sa voix claire, au débit rapide, inflexible. Personnalité féminine préférée des Français, selon un sondage de 2014, elle a été élue en 2008 à l'Académie française, devenant la sixième femme à rejoindre les Immortels. Elle s'est éteinte à l'âge de 89 ans.