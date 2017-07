VIDÉO - Nicolas Hulot veut fermer "jusqu'à 17 réacteurs" nucléaires

La France pourrait fermer jusqu'à 17 réacteurs nucléaires - l'Hexagone en compte 58 en activité - pour tenir l'objectif dicté par la loi de transition énergétique de réduire à 50% la part de cette énergie dans la production d'électricité d'ici 2025, a annoncé ce lundi matin Nicolas Hulot sur RTL. "A partir du moment où on a confirmé que, effectivement, la part du nucléaire sera dans la production d'électricité de 50%, chacun peut comprendre que, pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs, et pas un seul réacteur", a déclaré le ministre de la Transition écologique et solidaire.





"Chaque réacteur a une situation économique, sociale et même de sécurité très différente", a-t-il encore souligné. "Si nous voulons atteindre l'objectif, mécaniquement, à mesure que nous allons baisser notre consommation et diversifier notre production, nous allons fermer un certain nombre de réacteurs." L'ancien présentateur n'a en revanche pas détaillé quels sites pourraient être concernés.