VIDÉO - "Nous le ferons" : Gérald Darmanin confirme le retour de l'exonération fiscale des heures supplémentaires

En 2007, Nicolas Sarkozy, élu président, décide d'exonérer de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu les heures supplémentaires, pour un coût de plus de 4 milliards d'euros par an. La mesure a été louée par la droite pour le gain de pouvoir d'achat qu'elle a permis (450 euros en moyenne), mais des personnalités et certains économistes ont émis des critiques envers le dispositif. Il a notamment été jugé trop couteux et défavorable à l'embauche.





L'Inspection générale des finances estimait pour sa part, en 2011, qu'il est "difficile" de savoir si le dispositif a permis aux entreprises de répondre efficacement à des variations de l'activité, ou s'il a engendré de fausses déclarationns d'heures supplémentaires pour ne pas payer d'impôts et de cotisations.