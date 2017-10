VIDÉO - "Nous n'avons rien à voir" avec les militants d'ultradroite arrêtés, assure Nicolas Bay (FN)

"Ce sont manifestement des groupuscules avec lesquels nous n'avons rien à voir". Voilà les mots utilisés par Nicolas Bay ce mercredi. Invité d'Audrey Crespo-Mara sur LCI, le vice-président du FN met à distance du Front national les 10 militants d'ultradroite arrêtés ce mardi dans le cadre d'une enquête portant sur un projet d'attentat visant des migrants, des mosquées, ainsi que Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, dont l'initiateur présumé a été arrêté en juin dernier.





Et le frontiste de nier que le parti d'extrême droite tienne un "discours anti-migrants", estimant pour sa part que le FN a "une démarche purement politique" et non une démarche d'action violente. "Pour le reste, qu'il y ait des groupuscules ou des gens qui s'apprêtent à commettre des délits ou des crimes, il faut qu'ils soient interpellés par la police et sanctionnés durement", précise-t-il.