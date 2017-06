"Nous nous rebellons" : Mélenchon et les députés de La France insoumise boycottent le Congrès de Macron

Jeudi soir, les députés communistes et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont eux aussi décidé de ne pas se rendre à Versailles pour le Congrès lundi prochain. "Nous n'irons pas à Versailles adouber le monarque présidentiel. Nous n'irons pas à Versailles pour valider le court-circuit du travail de l'Assemblée, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre et du vote de confiance au gouvernement" ont-ils écrit dans un communiqué. "Ce n'est pas respectueux de l'Assemblée nouvellement élue."