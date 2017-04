VIDÉO - Le pied de nez de Philippe Poutou à "On n'est pas couché" dans son clip de campagne

Une interview qui a scandalisé de très nombreux téléspectateurs, s'indignant sur Twitter notamment d'un "mépris de classe" sans équivoque. Et qui a eu le mérite de placer Philippe Poutou - et son programme - au cœur de discussions et d'analyses dans les jours suivants. D'autant que son second passage dans l'émission, quelques semaines plus tard, ne s'est guère déroulé sous de meilleurs auspices.





De là à faire de cette séquence-pivot un clip de campagne ? L'équipe Poutou a sauté le pas. Julien Salingue, membre de son groupe de campagne, explique la démarche à LCI : "On voulait s'appuyer sur quelque chose qui nous est arrivé, parce que cette scène illustre bien la difficulté d'exprimer certaines positions à propos des ouvriers, par exemple. C'est une parole qu'on entend rarement, voire jamais. Et on en a ici la démonstration."