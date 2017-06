VIDÉO - Photo officielle d'Emmanuel Macron : tout est dans le détail

Elle trônera dans toutes les mairies et institutions de la République durant les cinq prochaines années : la photo officielle du président de la République. Tout chef d'Etat y met sa patte, sa personnalité. Alors, que symbolise cette photo d'Emmanuel Macron ?





La sémiologue Elodie Mielczareck note dès le premier abord une recherche esthétique : "La photo est séduisante, on note une harmonie des couleurs, un joli grain et une composition harmonieuse". Comme pour son affiche de campagne, Emmanuel Macron s'affiche au centre de l'image, ce qui souligne sa dimension centriste. D'autant plus que tout y est symétrique. Cette symétrie est aussi signe de stabilité, un message renforcé par les deux mains posées sur son bureau.