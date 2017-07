VIDÉO - Plus de 300.000 signataires de pétitions demandent que Simone Veil repose au Panthéon : comment y entre-t-on et à qui revient la décision ?

Deux pétitions - la première, lancée par un particulier, a déjà recueilli plus de 164.000 soutiens et la seconde, portée par l'association Politiqu'elles, a reçu plus de 140.000 signatures - ont donc dépassé la barre symoblique des 300.000 signataires. Et toutes deux demandent au président Macron de faire entrer Simone Veil au Panthéon. Mais est-ce bien le locataire de l'Élysée qui peut en décider ?





Sous la Ve République, une telle décision revient en effet au président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministère de la Culture. Deux conditions sont aussi indispensables : la nationalité française de l'individu honoré et l'accord de sa famille.